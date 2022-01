Adriano Celentano, sapete dove abita il “Molleggiato”? Una villa da favola (Di sabato 29 gennaio 2022) Adriano Celentano vive in una bellissima villa in grande stile: ecco i dettagli e le curiosità della casa da sogno Con il suo stile rock, il suo cappello e il suo ballo ha conquistato i telespettatori che da anni ormai lo amano incondizionatamente, rappresentando il punto di riferimento della musica per eccellenza: stiamo parlando di Adriano Celentano detto anche Il Molleggiato per via delle sue movenze particolari che lo rendono unico e difficile da imitare. I suoi successi rimangono nella scena musicale rappresentando un vero cult musicale, un nuovo genere portato in Italia dall’uomo, il rock e fra cui possiamo ricordare alcuni dei suoi successi come Susanna, Azzurro, Il tuo bacio è come un rock, Stai lontana da me e Prego Grazie e scusi. curiosità (foto web)Il ... Leggi su topicnews (Di sabato 29 gennaio 2022)vive in una bellissimain grande stile: ecco i dettagli e le curiosità della casa da sogno Con il suo stile rock, il suo cappello e il suo ballo ha conquistato i telespettatori che da anni ormai lo amano incondizionatamente, rappresentando il punto di riferimento della musica per eccellenza: stiamo parlando didetto anche Ilper via delle sue movenze particolari che lo rendono unico e difficile da imitare. I suoi successi rimangono nella scena musicale rappresentando un vero cult musicale, un nuovo genere portato in Italia dall’uomo, il rock e fra cui possiamo ricordare alcuni dei suoi successi come Susanna, Azzurro, Il tuo bacio è come un rock, Stai lontana da me e Prego Grazie e scusi. curiosità (foto web)Il ...

Advertising

lillydessi : Celentano a cena in una piola piemontese: il fotografo torinese ritrova i protagonisti dopo più di 40 anni - Torino… - radiocalabriafm : ADRIANO CELENTANO - LE PESCHE D'INVERNO - e_cavagna : Quirinale, il delirio di Adriano Celentano: 'Tutti e due presidenti, tanto fate solo cazz***', il video-choc -… - sonikmusicnet : Ora in onda: Adriano Celentano - Ti Lascio Vivere - ubfurt : Listen to Adriano Celentano - Il ragazzo della via Gluck here: -