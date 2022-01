Vlahovic, isolamento non rispettato? Interviene l’ASL Toscana! (Di venerdì 28 gennaio 2022) In una giornata – la prima da giocatore della Juventus – piena di sorrisi, per Dusan Vlahovic potrebbe arrivare una brutta notizia. Infatti, il giocatore serbo era positivo al Covid e sta facendo scalpore la notizia che abbia violato le norme anticovid. A riguardo, è intervenuto al TGR Rai Toscana il direttore del dipartimento di igiene pubblica dell’ASL Toscana Centro, Giorgio Garofalo: “La questione sta generando molto scalpore mediatico ma noi come Asl siamo molto tranquilli. Le regole sono chiare: il vaccinato con tre dosi tra la positività e la negatività deve aspettare 7 giorni. Se abbandona l’isolamento, è una violazione delle norme che ha rilevanza anche penale. La nostra azione è obbligatoria e noi siamo tranquilli perché stiamo facendo già da ieri tutto il necessario“. Le azioni previste arriveranno la prossima ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) In una giornata – la prima da giocatore della Juventus – piena di sorrisi, per Dusanpotrebbe arrivare una brutta notizia. Infatti, il giocatore serbo era positivo al Covid e sta facendo scalpore la notizia che abbia violato le norme anticovid. A riguardo, è intervenuto al TGR Rai Toscana il direttore del dipartimento di igiene pubblica delToscana Centro, Giorgio Garofalo: “La questione sta generando molto scalpore mediatico ma noi come Asl siamo molto tranquilli. Le regole sono chiare: il vaccinato con tre dosi tra la positività e la negatività deve aspettare 7 giorni. Se abbandona l’, è una violazione delle norme che ha rilevanza anche penale. La nostra azione è obbligatoria e noi siamo tranquilli perché stiamo facendo già da ieri tutto il necessario“. Le azioni previste arriveranno la prossima ...

