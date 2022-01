Valeria Angione, dal web al teatro: “Sono ripartita da me” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giovanissima, piena di energia, ma soprattutto ironica. Valeria Angione ha iniziato la sua carriera emergendo nel web con dei contenuti che in pochissimo tempo l’hanno portata ad affascinare il pubblico e realizzare il suo sogno. Fin da piccola, infatti, la recitazione è sempre stata la sua principale passione. Ed è stata proprio questa sua predilezione che l’ha spinta inizialmente ad avviare la sua carriera sul web, fino ad approdare su un vero palco teatrale. Riparto da me sarà infatti lo spettacolo con cui Valeria si esibirà per la prima volta a teatro, finalmente da protagonista. Il tour partirà il prossimo 15 marzo dal teatro Nazionale di Milano per poi toccare diverse tappe in tutta Italia, inaugurando un nuovo capitolo della sua vita, ma soprattutto della sua carriera da attrice. Noi di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giovanissima, piena di energia, ma soprattutto ironica.ha iniziato la sua carriera emergendo nel web con dei contenuti che in pochissimo tempo l’hanno portata ad affascinare il pubblico e realizzare il suo sogno. Fin da piccola, infatti, la recitazione è sempre stata la sua principale passione. Ed è stata proprio questa sua predilezione che l’ha spinta inizialmente ad avviare la sua carriera sul web, fino ad approdare su un vero palco teatrale. Riparto da me sarà infatti lo spettacolo con cuisi esibirà per la prima volta a, finalmente da protagonista. Il tour partirà il prossimo 15 marzo dalNazionale di Milano per poi toccare diverse tappe in tutta Italia, inaugurando un nuovo capitolo della sua vita, ma soprattutto della sua carriera da attrice. Noi di ...

Advertising

instabiIo : #HarryPotter in tv e stasera l’unica cosa a cui penso è il puzzle di Valeria Angione starring Teo Mammucari e Edwar… - moonbeam_girl : RT @dalilastweeting: Quanto vorrei avere un fidanzato per fare anch'io il trend di Valeria Angione e poi insultarlo perché sceglie la princ… - persempre_news : Valeria Angione, la star del web incontra i fan al Teatro Augusteo - barinewstv : Valeria Angione firmerà i biglietti al Teatro Augusteo il 2 febbraio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Valeria Angione il 2 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli per il firmabiglietti e l'incontro con i fans https… -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Angione Valeria Angione firmerà i biglietti al Teatro Augusteo il 2 febbraio Valeria Angione : attrice, content creator e star del web, è pronta a calcare i migliori palchi teatrali italiani con il suo primo tour! Si è fatta strada in pochissimo tempo dando il meglio di sé sui ...

Giulia Salemi è la donna più influente nel digitale in Italia 2022 Sono arrivati oltre 55.000 "voti" e Giulia Salemi è risultata la più votata con il 39,87% delle preferenze, al secondo posto Valeria Angione con il 28,3% , al terzo Annalisa Corrado con il 23,85% . ...

Valeria Angione: il successo su Instagram, poi un libro e ora il teatro Tv Sorrisi e Canzoni Valeria Angione, firmabiglietti e incontro con i fan all'Augusteo Il 2 febbraio Valeria Angione, attrice, content creator e star del web, sarà nella sua città Napoli al Teatro Augusteo per uno speciale firmabiglietti e per incontrare i suoi fan. Dalle ore 16 se già ...

Valeria Angione firmerà i biglietti al Teatro Augusteo il 2 febbraio Valeria Angione: attrice, content creator e star del web, è pronta a calcare i migliori palchi teatrali italiani con il suo primo tour! Si è fatta strada in pochissimo tempo dando il meglio di sé sui ...

: attrice, content creator e star del web, è pronta a calcare i migliori palchi teatrali italiani con il suo primo tour! Si è fatta strada in pochissimo tempo dando il meglio di sé sui ...Sono arrivati oltre 55.000 "voti" e Giulia Salemi è risultata la più votata con il 39,87% delle preferenze, al secondo postocon il 28,3% , al terzo Annalisa Corrado con il 23,85% . ...Il 2 febbraio Valeria Angione, attrice, content creator e star del web, sarà nella sua città Napoli al Teatro Augusteo per uno speciale firmabiglietti e per incontrare i suoi fan. Dalle ore 16 se già ...Valeria Angione: attrice, content creator e star del web, è pronta a calcare i migliori palchi teatrali italiani con il suo primo tour! Si è fatta strada in pochissimo tempo dando il meglio di sé sui ...