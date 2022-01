Ucraina: Zelensky invita l'Occidente a non creare panico (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato l'Occidente a non scatenare "il panico" nella crisi con la Russia. L'intervento di Zelensky arriva dopo la telefonata con il presidente Usa Joe ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha esortato l'a non scatenare "il" nella crisi con la Russia. L'intervento diarriva dopo la telefonata con il presidente Usa Joe ...

