Sensi ai saluti: «L’Inter un urlo di gioia, il mio è un arrivederci» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stefano Sensi ha salutato L’Inter con un post social nei giorni in cui si trasferisce in prestito alla Sampdoria fino a fine stagione Non poteva mancare il saluto di Stefano Sensi alL’Inter prima di iniziare la nuova avventura in blucerchiato. Ecco le sue parole: «L’Inter è esattamente questo: un urlo di gioia che ti rimane in testa. Il mio è un arrivederci ma voglio ringraziare chi ha sempre creduto in me, dalla società ai compagni di squadra. Un grazie speciale ai tifosi nerazzurri, presenti anche nei momenti più difficili. A presto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stefanoha salutatocon un post social nei giorni in cui si trasferisce in prestito alla Sampdoria fino a fine stagione Non poteva mancare il saluto di Stefanoalprima di iniziare la nuova avventura in blucerchiato. Ecco le sue parole: «è esattamente questo: undiche ti rimane in testa. Il mio è unma voglio ringraziare chi ha sempre creduto in me, dalla società ai compagni di squadra. Un grazie speciale ai tifosi nerazzurri, presenti anche nei momenti più difficili. A presto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Sensi ai saluti: «L’#Inter un urlo di gioia, il mio è un arrivederci» - infoitsport : Calciomercato Inter, Sensi ai saluti: niente visite mediche - jacoposo : @FootballAndDre1 #Sensi in uscita mentre #Vecino potrebbe rimanere aumentando il minutaggio - vettoandrea : Sensi via in prestito, Vecino ruolo più centrale. Anche Kolarov ai saluti – TS via @OneFootball. Leggilo qui: - mr_kubra : RT @internewsit: Sensi via in prestito, Vecino ruolo più centrale. Anche Kolarov ai saluti - TS - -