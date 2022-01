Scuola | Bianchi | più dell' 80% dei ragazzi è in presenza

(Di venerdì 28 gennaio 2022) "Più'80% dei nostriè ain". Così il ministro'Istruzione Patrizioa marginea visita al Campo di Fossoli, nel Modenese, per il 'viaggioa memoria'. ...

"Più dell'80% dei nostri ragazzi è a scuola in presenza". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a margine della visita al Campo di concentramento e transito di Fossoli, nel Modenese, per il 'viaggio della memoria'.