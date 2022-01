Red Bull verso la svolta | motori Honda fino al 2025 Con un piccolo vantaggio?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull

Honda dovrebbe continuare a fornire i motori allaper il Mondiale F1 fino al 2025: è quanto fa intendere Helmut Marko, consulente speciale del team di Max Verstappen , in una intervista al magazine austriaco Autorevue. Niente più appoggio ...La Honda resterà come motorista in Formula 1. Nessun addio dunque da parte della casa nipponica che rimarrà al fianco della, e dell'Alpha Tauri, con cui si è laureata campione del mondo grazie a Max Verstappen. Ad affermarlo è stato Helmut Marko, con il talent scout di Milton Keynes che ha discusso di questo ...Il gran capo della Red Bull è convinto che la rivoluzione nel regolamento non stravolgerà i rapporti di forza in Formula 1: La Ferrari ha fatto grandi passi avanti nella power unit, ma noi e la Merced ...La Honda resterà come motorista in Formula 1. Nessun addio dunque da parte della casa nipponica che rimarrà al fianco della Red Bull, e dell'Alpha Tauri, con cui si è laureata campione del mondo grazi ...