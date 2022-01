Quirinale, sesta fumata nera, ma Mattarella supera i 300 voti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sergio Mattarella supera ampiamente i 300 voti alla sesta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, una nuova fumata nera. Nonostante l'indicazione di voto da parte del centrosinistra ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sergioampiamente i 300allavotazione per l'elezione del presidente della Repubblica, una nuova. Nonostante l'indicazione di voto da parte del centrosinistra ...

pietroraffa : Fonti centriste riferiscono che, fra le opzioni in campo, si starebbe valutando seriamente l’ipotesi di votare Pier… - you_trend : Alle 17 avrà luogo la sesta votazione fino alle 20 circa, poi lo scrutinio. Risultati attesi poco dopo le 21 #Quirinale - Agenzia_Ansa : FLASH I Ancora fumata nera per la corsa al Quirinale, oltre 330 voti per Mattarella. Terminato lo spoglio della sesta votazione #ANSA - occhio_notizie : Quirinale 2022: sesta fumata nera, oltre 330 voti per Mattarella - _angelodemarco_ : Dopo la sesta votazione è più vicino il sequel di Mattarella che non di Spider-Man No Way Home! #Mattarella… -