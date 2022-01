Quirinale, Romani: i franchitiratori si annidano ovunque (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Forse la prova muscolare andava fatta qualche giorno fa. Prima o dopo il centrodestra doveva misurarsi con i voti. Il risultato non è quello che ci aspettavamo. Ma i franchitiratori si annidano ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Forse la prova muscolare andava fatta qualche giorno fa. Prima o dopo il centrodestra doveva misurarsi con i voti. Il risultato non è quello che ci aspettavamo. Ma isi...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Romani Quirinale, Romani: i franchitiratori si annidano ovunque Così Paolo Romani, Coraggio Italia, dopo l'ennesima fumata nera per l'elezione del presidente della Repubblica. "No, non insistiamo sulla Casellati. Mi sembra un problema superato", conclude. 28 ...

