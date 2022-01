Quirinale, Renzi: “Il Mattarella bis è un’ipotesi in campo. Sarebbe una forzatura e il fallimento di chi voleva fare il kingmaker e non l’ha fatto” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Se si arrivasse al Mattarella bis è il fallimento di chi voleva fare il kingmaker e non l’ha fatto. E Sarebbe una forzatura scorretta nei confronti del Presidente ma o la vicenda si risolve nelle prossime ore o l’ipotesi è in campo, con tutto quello che ne consegue”. così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso dell’appuntamento quotidiano con QuiriTalk su Radio Leopolda. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Se si arrivasse albis è ildi chiile non. Eunascorretta nei confronti del Presidente ma o la vicenda si risolve nelle prossime ore o l’ipotesi è in, con tutto quello che ne consegue”. così il leader di Italia Viva, Matteo, nel corso dell’appuntamento quotidiano con QuiriTalk su Radio Leopolda. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

