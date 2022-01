Quirinale, Lezzi: nel centrodestra ci sono molti franchi tiratori (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Vediamo se riescono a mettersi d'accordo, il centrodestra ha un problema. Noi possiamo contare 38 - 40 voti e possono essere determinanti se una delle coalizioni di decide su nomi. Ci sono molti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Vediamo se riescono a mettersi d'accordo, ilha un problema. Noi possiamo contare 38 - 40 voti e posessere determinanti se una delle coalizioni di decide su nomi. Ci...

