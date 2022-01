Paul Heyman: “Il mio successore? MVP, è un manager old school come me” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Paul Heyman è già nella storia come uno dei migliori manager nel mondo del wrestling. Al fianco di Lesnar, Big Show e Roman Reigns ha fatto grandi cose in WWE, ma anche in precedenza aveva dato sfoggio delle sue capacità. Chi potrà essere il suo successore? Secondo lo stesso Heyman è MVP, il suo diretto concorrente alla Royal Rumble. Le parole di Heyman “Sono molto orgoglioso di lui. È un uomo con cui chiunque vorrebbe avere ben a che fare. Che è pronto ad imparare e che ha voluto rendere reali i suoi sogni. È il mio successore. Credo che sia preparato non solo a fare dei promo ma anche a far da manager, da avvocato. Ha una attitudine old school che funziona. È il successore di una ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 28 gennaio 2022)è già nella storiauno dei migliorinel mondo del wrestling. Al fianco di Lesnar, Big Show e Roman Reigns ha fatto grandi cose in WWE, ma anche in precedenza aveva dato sfoggio delle sue capacità. Chi potrà essere il suo? Secondo lo stessoè MVP, il suo diretto concorrente alla Royal Rumble. Le parole di“Sono molto orgoglioso di lui. È un uomo con cui chiunque vorrebbe avere ben a che fare. Che è pronto ad imparare e che ha voluto rendere reali i suoi sogni. È il mio. Credo che sia preparato non solo a fare dei promo ma anche a far da, da avvocato. Ha una attitudine oldche funziona. È ildi una ...

