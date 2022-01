“Non ne posso più”: Soleil butta benzina sul fuoco, ma ormai è guerra nella Casa (Di venerdì 28 gennaio 2022) Soleil Sorge non frena la lingua e si sbilancia nei confronti di un’altra concorrente in gara: le frecciatine sono clamorose. Soleil Sorge (fonte twitter)Gli animi in Casa sono da giorni surriscaldati: i vipponi in lizza per la finale cominciano a risentire dello stress per la lunga permanenza nel reality. Anche concorrenti toste come Nathaly Caldonazzo accusano episodi di nervosismo e suscettibilità eccessivi. Lo dimostra anche la sua reazione per una frase a lei rivolta scherzosamente da Barù, in cui la apostrofava con il termine “arr*pata“. La bionda soubrette si è indispettita, ritenendo l’aggettivo poco rispettoso e inadatto al contesto televisivo. La diatriba si è trascinata a lungo, e persino Soleil Sorge ha contribuito a rinfocolare i pettegolezzi, approfittando dell’episodio per schernire la ... Leggi su ck12 (Di venerdì 28 gennaio 2022)Sorge non frena la lingua e si sbilancia nei confronti di un’altra concorrente in gara: le frecciatine sono clamorose.Sorge (fonte twitter)Gli animi insono da giorni surriscaldati: i vipponi in lizza per la finale cominciano a risentire dello stress per la lunga permanenza nel reality. Anche concorrenti toste come Nathaly Caldonazzo accusano episodi di nervosismo e suscettibilità eccessivi. Lo dimostra anche la sua reazione per una frase a lei rivolta scherzosamente da Barù, in cui la apostrofava con il termine “arr*pata“. La bionda soubrette si è indispettita, ritenendo l’aggettivo poco rispettoso e inadatto al contesto televisivo. La diatriba si è trascinata a lungo, e persinoSorge ha contribuito a rinfocolare i pettegolezzi, approfittando dell’episodio per schernire la ...

