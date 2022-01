Non è vero che un regolamento europeo va ad abrogare le leggi sul green pass dal 31 gennaio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo il green pass che non serve più per lavorare a gennaio ne arriva un altra: quella del regolamento 536 del 2014 che, a partire dal 31 gennaio, porterebbe alle leggi green pass abrogate. Questa teoria infondata è rintracciabile sui social e, con l’avvicinarsi della data in questione, sta trovando sempre maggiore diffusione. A favorire il passaggio di questo messaggio, come sempre, sono le persone contro il vaccino e contro il green pass. La notizia è talmente assurda – senza che alcuna fonte istituzionale ne faccia parola – che a metterla in dubbio sono stati anche alcuni no-vax stessi. leggi ANCHE >>> Il copia incolla su Whatsapp che dice che il green ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo ilche non serve più per lavorare ane arriva un altra: quella del536 del 2014 che, a partire dal 31, porterebbe alleabrogate. Questa teoria infondata è rintracciabile sui social e, con l’avvicinarsi della data in questione, sta trovando sempre maggiore diffusione. A favorire ilaggio di questo messaggio, come sempre, sono le persone contro il vaccino e contro il. La notizia è talmente assurda – senza che alcuna fonte istituzionale ne faccia parola – che a metterla in dubbio sono stati anche alcuni no-vax stessi.ANCHE >>> Il copia incolla su Whatsapp che dice che il...

