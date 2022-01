Neil Young contro Spotify: «Scegliete: o me o il podcast no vax» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il musicista canadese ha accusato la piattaforma di dare spazio a Joe Rogan, che avrebbe diffuso informazioni false sui vaccini. Ma Spotify non ha accolto la sua istanza Leggi su vanityfair (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il musicista canadese ha accusato la piattaforma di dare spazio a Joe Rogan, che avrebbe diffuso informazioni false sui vaccini. Manon ha accolto la sua istanza

Advertising

RollingStoneita : Lo aveva chiesto lui: «Spotify diffonde informazioni false sui vaccini. O me o il podcast di Joe Rogan». Lui e la W… - Agenzia_Ansa : Spotify 'sfratta' Neil Young dopo il rifiuto del cantante di venire a più miti consigli sulla sua obiezione a resta… - ilpost : Spotify rimuoverà la musica di Neil Young dalla sua piattaforma, come richiesto dal cantante in segno di protesta c… - simoneboero : RT @jacopo_1949: Comunque Neil Young rinuncia a circa mezzo milione di dollari per non essere più su Spotify, è giusto sapere che uno rinun… - RexInterPares : RT @jacopo_1949: Comunque Neil Young rinuncia a circa mezzo milione di dollari per non essere più su Spotify, è giusto sapere che uno rinun… -