Mollicone, i carabinieri del Ris: «Serena uccisa in caserma, tracce di legno e vernice sul volto e tra i capelli» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Serena Mollicone uccisa nella caserma dei carabinieri di Arce e il corpo convezionato nello stesso luogo. Ne sono convinti i carabinieri del Ris che oggi 28 gennaio sono comparsi... Leggi su ilmattino (Di venerdì 28 gennaio 2022)nelladeidi Arce e il corpo convezionato nello stesso luogo. Ne sono convinti idel Ris che oggi 28 gennaio sono comparsi...

Advertising

quotidianolazio : Omicidio Mollicone, le prove del Ris: resti della porta sul nastro ... - - Barbara_colcure : RT @storie_italiane: Caso Mollicone: Carabinieri smentiti, la caserma non era vuota #storieitaliane @eleonoradaniele - ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: “Serena Mollicone asfissiata con un sacchetto in testa', dopo una colluttazione e un trauma compatibile con l'impatto… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Serena Mollicone asfissiata con un sacchetto in testa', dopo una colluttazione e un trauma compatibile con l'impatto… - Alfonso39487669 : RT @ilriformista: #SerenaMollicone, in aula l'anatomopatologa Cristina Cattaneo: la colluttazione, il colpo alla testa, poi la morte per as… -