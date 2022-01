Mobilità 2022, per Ata e Dsga non cambia nulla (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il nuovo CCNI sulla Mobilità è stato sottoscritto, per il momento, solo della Cisl Scuola. Il Ministero tira dritto e si prepara per le operazioni che coinvolgeranno tutto il personale scolastico. Orientativamente si parla di metà febbraio per inoltrare le istanze. Quello appena firmato è il CCNI che disciplina le operazioni di trasferimento e di Mobilità professionale (passaggi di ruolo, di cattedra, di profilo). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il nuovo CCNI sullaè stato sottoscritto, per il momento, solo della Cisl Scuola. Il Ministero tira dritto e si prepara per le operazioni che coinvolgeranno tutto il personale scolastico. Orientativamente si parla di metà febbraio per inoltrare le istanze. Quello appena firmato è il CCNI che disciplina le operazioni di trasferimento e diprofessionale (passaggi di ruolo, di cattedra, di profilo). L'articolo .

