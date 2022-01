Levante, il suo corpo è “uno scrigno” avvolto in un abito di Vivienne Westwood (Di venerdì 28 gennaio 2022) La cantante, all'ottavo mese di gravidanza, ha posato in copertina per il nuovo numero di 7, sfoggiando un abito sensuale e avvolgente della nota stilista britannica. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) La cantante, all'ottavo mese di gravidanza, ha posato in copertina per il nuovo numero di 7, sfoggiando unsensuale e avvolgente della nota stilista britannica. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

gobba_a_levante : RT @scottecs: Non voleva deludere i suoi genitori quindi onorava sempre il suo cognome - infoitcultura : Levante, il suo corpo è “uno scrigno” avvolto in un abito di Vivienne Westwood - zazoomblog : Levante il suo corpo è “uno scrigno” avvolto in un abito di Vivienne Westwood - #Levante #corpo #scrigno” #avvolto - infoitcultura : Levante, il suo corpo è “uno scrigno” avvolto in un abito di Vivienne Westwood - Ossmeteobargone : RT @RegLiguria: ?? Oggi, #17gennaio, per la Giornata nazionale del #dialetto festeggiamo le tante sfaccettature del nostro dialetto, da Pone… -