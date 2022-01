Juan Jesus: “Scudetto, il Napoli deve crederci. Futuro? Non dipende solo da me” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Juan Jesus parla del Napoli, del suo Futuro ma anche delle possibilità Scudetto della squadra di Spalletti a Radio Goal. Il difensore brasiliano con la Salernitana è riuscito a segnare il suo primo gol con la maglia azzurra: “Se mi annullavano anche questo uscivo dal campo” ride Juan Jesus, anche perché fino ad ora si era visto annullare due reti: “Ogni volta succedeva qualcosa e non mi convalidavano il gol, questa volta è andato tutto bene per fortuna“. Il difensore però è molto più abile nella sua metà campo, anche perché sta sostituendo al meglio Koulibaly: “Difendere bene è un lavoro di squadra, aiutano i terzini, i centrocampista, ma anche gli attaccanti che pressa bene“. Scudetto Napoli: Juan ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 28 gennaio 2022)parla del, del suoma anche delle possibilitàdella squadra di Spalletti a Radio Goal. Il difensore brasiliano con la Salernitana è riuscito a segnare il suo primo gol con la maglia azzurra: “Se mi annullavano anche questo uscivo dal campo” ride, anche perché fino ad ora si era visto annullare due reti: “Ogni volta succedeva qualcosa e non mi convalidavano il gol, questa volta è andato tutto bene per fortuna“. Il difensore però è molto più abile nella sua metà campo, anche perché sta sostituendo al meglio Koulibaly: “Difendere bene è un lavoro di squadra, aiutano i terzini, i centrocampista, ma anche gli attaccanti che pressa bene“....

