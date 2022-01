Iva Zanicchi | “A Sanremo nel segno di Milva | in troppi l’hanno dimenticata”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tre vittorie al festival di, nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara e nel 1974 con Ciao cara come stai, Ivatorna sul palco che l’ha vista “nascere” con “Voglio Amarti”, una canzone che non svela la sua età ma che, con cura ed eleganza, sceglie le parole per un testo che sembra poesia. La musica, contemporanea e radiofonica, è un abito leggero che ne mette in risalto la voce. Un po’ come quelli che indosserà Iva sul palco dell’Ariston, disegnati da Artemio Cabassi e impreziositi da ricami fatti a mano curati nei minimi dettagli, a sottolineare quell’artigianalità che fa parte della nostra migliore tradizione. Trame che sembrano accompagnare ed evidenziare la luminosa carriera di Iva, che ha indubbiamente composto pagine indimenticabili della storia della canzone italiana. “Spero tanto di arrivare ...

Advertising

FrameOfFra : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - lilassu_ : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - youngwerther__ : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - eroszago : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - _its_yuri_ : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

Un'alchimia che non è riuscita agli altri due big dalla lunga carriera che saliranno sul palco dell'Ariston: Massimo Ranieri e. Entrambi hanno un'esigua fan base (462mila follower, il ...: "Salire sul palco dell'Ariston? Ogni volta è puro panico!" Tre vittorie al Festival di Sanremo non le sono bastate: ora ci riprova portando il brano "Voglio amarti" e "Canzone" di Don ...La popolare cantante si lascia andare a una confessione davvero inaspettata che riguarda la sua vita intima: ecco cosa ha raccontato, da non crederci.Amap e Istituto Superiore di Sanità avviano collaborazione su Qualità dell'acqua The post Amap, ok al “Piano di sicurezza dell’acqua”, controlli sulla qualità appeared first on BlogSicilia - Ultime no ...