Incidente a Maddaloni nel primo pomeriggio | due feriti

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Frontale in via Forche Caudina, nel territorio di. A scontrarsi una Opel e una Fiat 500 poco dopo le 14 di questo. I motivi che hanno portato all’impatto tra le due auto sono ancora da ricostruire ma pare che uno dei due autisti avesse un tasso alcolemico più alto del normale. Tanta paura perchè uno dei due conducenti è rimasto privo di sensi e ha fatto temere il peggio. Arrivo immediato delle forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso che hanno trasportato due persone all’ospedale di Caserta. Traffico congestionato, le due auto hanno occupato l’intera carreggiata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

