Il report della Bbc: il timing dei test Covid riferito ai giudici da Djokovic non torna

I documenti presentati dagli avvocati di Djokovic alla corte federale australiana per provare la validità dell'esenzione medica con cui il tennista ha provato a partecipare agli Australian Open includevano due certificati di test Covid (PCR), uno con esito positivo, che risale al 16 dicembre, e uno con esito negativo del 22 dicembre. Secondo un report della Bbc, però, il numero di serie del suo test del 16 dicembre appare "fuori sequenza". Che vuol dire? La Bbc lo spiega. Tutti questi risultati di test, in Serbia, hanno un codice di conferma univoco. Questi numeri sarebbero generati in rigoroso ordine cronologico, e sono conservati in un unico database nazionale. Il numero viene "assegnato" al momento dell'elaborazione del test.

