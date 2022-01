GF Vip, Delia Duran spara a zero su Soleil Sorge: “È sporca, mi fa schifo” (Di venerdì 28 gennaio 2022) È di nuovo maretta tra Delia Duran e Soleil Sorge al GF Vil, con la prima che lancia un affondo alla seconda. Lo fa alle spalle dell’italo-americana, in una confidenza fatta a Miriana Trevisan, cui la venezuelana ha rivelato che l’italo-americana secondo lei è sporca. Successivamente è entrata nei particolari di una scoperta infelice fatta in bagno dopo che, a suo dire, lo aveva usato la Sorge.. Questo, quando mancano poche ore alla nuova diretta del reality. GF Vip 6, anticipazioni puntata 28 gennaio: entrano tre nuovi concorrenti Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli non sarà presente in studio e tra new entry faranno il loro ingresso nella Casa Gf vip, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 28 gennaio 2022) È di nuovo maretta traal GF Vil, con la prima che lancia un affondo alla seconda. Lo fa alle spalle dell’italo-americana, in una confidenza fatta a Miriana Trevisan, cui la venezuelana ha rivelato che l’italo-americana secondo lei è. Successivamente è entrata nei particolari di una scoperta infelice fatta in bagno dopo che, a suo dire, lo aveva usato la.. Questo, quando mancano poche ore alla nuova diretta del reality. GF Vip 6, anticipazioni puntata 28 gennaio: entrano tre nuovi concorrenti Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli non sarà presente in studio e tra new entry faranno il loro ingresso nella Casa Gf vip, ...

