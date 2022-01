Germania, l’economia arretra più delle attese. Meno 0,7% il Pil del quarto trimestre 2021 (Di venerdì 28 gennaio 2022) arretra il prodotto interno lordo tedesco nel quarto trimestre dell’anno. Per la prima economia dell’area euro la contrazione è dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti. Un risultato che è significativamente peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato un calo dello 0,3%. Rispetto al quarto trimestre del 2020 (fortemente influenzato dalla pandemia) l’economia è cresciuta dell’1,4%. Il calo del Pil dell’ultima parte dell’anno è a sua volta riconducibile alle misure restrittive dovute alla nuova ondata di contagi da Covid-19 oltre che alla carenza di componenti registrata da molte fabbriche. I consumi privati hanno mostrato una contrazione, mentre è salita la spesa pubblica. L’intero 2021 si è chiuso con una crescita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022)il prodotto interno lordo tedesco neldell’anno. Per la prima economia dell’area euro la contrazione è dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti. Un risultato che è significativamente peggioredegli analisti che avevano stimato un calo dello 0,3%. Rispetto aldel 2020 (fortemente influenzato dalla pandemia)è cresciuta dell’1,4%. Il calo del Pil dell’ultima parte dell’anno è a sua volta riconducibile alle misure restrittive dovute alla nuova ondata di contagi da Covid-19 oltre che alla carenza di componenti registrata da molte fabbriche. I consumi privati hanno mostrato una contrazione, mentre è salita la spesa pubblica. L’interosi è chiuso con una crescita ...

