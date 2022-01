Cina: a 20 anni dall’adesione all’OMC, tempo di bilanci nell’era post Covid (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Repubblica Popolare Cinese, che lo scorso 12 dicembre ha celebrato i 20 anni di permanenza all’interno dell’OMC, è simbolo di un processo di crescita complesso, avvenuto con dinamismo, in un quadro più ampio di riforme strutturali, continuando a confermarsi una delle superpotenze globali. Oggi, a due anni dall’emergenza e dalla diffusione del Covid-19, non è semplice trarre un bilancio. Tuttavia, nonostante frizioni economiche e politiche nel contesto internazionale emerse durante l’apice della pandemia, questo processo di crescita non sembra affatto arrestarsi. Infatti, dopo un’iniziale contrazione del PIL, pari al 6,8% nel primo trimestre del 2020 (scoppio della pandemia), la Cina ha continuato la sua crescita con il suo singolare dinamismo, ancorché ad un tasso inferiore rispetto al passato, ... Leggi su panorama (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Repubblica Popolare Cinese, che lo scorso 12 dicembre ha celebrato i 20di permanenza all’interno dell’OMC, è simbolo di un processo di crescita complesso, avvenuto con dinamismo, in un quadro più ampio di riforme strutturali, continuando a confermarsi una delle superpotenze globali. Oggi, a duedall’emergenza e dalla diffusione del-19, non è semplice trarre uno. Tuttavia, nonostante frizioni economiche e politiche nel contesto internazionale emerse durante l’apice della pandemia, questo processo di crescita non sembra affatto arrestarsi. Infatti, dopo un’iniziale contrazione del PIL, pari al 6,8% nel primo trimestre del 2020 (scoppio della pandemia), laha continuato la sua crescita con il suo singolare dinamismo, ancorché ad un tasso inferiore rispetto al passato, ...

