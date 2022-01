Cattedrale di Acireale: una cripta con colatoi (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Cattedrale di Acireale ha una cripta affrescata posta sotto la pavimentazione. Il collegio diocesano ha comunicato la scoperta di Paolo Bella che ha utilizzato per le ricerche il georadar. Allarme Unesco: le chiese di Lalibela sono in pericolo Cosa raffigura l’affresco della cripta della Cattedrale di Acireale? Il dipinto rappresenta un Cristo in croce Leggi su periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladiha unaaffrescata posta sotto la pavimentazione. Il collegio diocesano ha comunicato la scoperta di Paolo Bella che ha utilizzato per le ricerche il georadar. Allarme Unesco: le chiese di Lalibela sono in pericolo Cosa raffigura l’affresco delladelladi? Il dipinto rappresenta un Cristo in croce

Advertising

CatelliRossella : Cattedrale Acireale,scoperte cripta e affresco Gesù in croce - Arte - ANSA - MeridioNews : Acireale, nuova cripta nei sotterranei della cattedrale «Nei prossimi studi vedremo se ci sono resti umani» - ciaktelesud : ACIREALE, SCOPERTA CRIPTA CON AFFRESCO NELLA CATTEDRALE - siciliafeed : Cattedrale Acireale,scoperte cripta e affresco Gesù in croce - DiocesiAcireale : @AnsaSicilia Cattedrale Acireale,scoperte cripta e affresco Gesù in croce Raffigura Cristo con ai piedi anime del P… -