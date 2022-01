Calciomercato Udinese, Deulofeu prepara le valigie: fantallenatori in allarme (Di venerdì 28 gennaio 2022) Goal News Come la maggioranza delle squadre di Serie A, il Calciomercato invernale dell'Udinese sta per chiudersi in maniera piuttosto anonima. Le operazioni ufficiali del club friuliano sono quattro: due in entrata e due in uscita. Benkovic e Abankwah sono diventati calciatori dell'Udinese, mentre Samir e De Maio l'hanno lasciata, entrambi in via definitiva. Negli ultimi tre giorni di mercato, ci sono alcune operazioni che potrebbero concretizzarsi all'ultimo. Una in uscita non piacerà sicuramente ai tifosi bianconeri: c'è la possibilità che entro fine mese Gerard Deulofeu lasci l'Italia. Andiamo con ordine: l'attaccante ex Milan finora è uno dei migliori giocatori dell'Udinese. L'anno scorso in 14 partite tra campionato e Coppa Italia aveva segnato appena due reti, quest'anno in 16 presenze ne ha ... Leggi su goalnews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Goal News Come la maggioranza delle squadre di Serie A, ilinvernale dell'sta per chiudersi in maniera piuttosto anonima. Le operazioni ufficiali del club friuliano sono quattro: due in entrata e due in uscita. Benkovic e Abankwah sono diventati calciatori dell', mentre Samir e De Maio l'hanno lasciata, entrambi in via definitiva. Negli ultimi tre giorni di mercato, ci sono alcune operazioni che potrebbero concretizzarsi all'ultimo. Una in uscita non piacerà sicuramente ai tifosi bianconeri: c'è la possibilità che entro fine mese Gerardlasci l'Italia. Andiamo con ordine: l'attaccante ex Milan finora è uno dei migliori giocatori dell'. L'anno scorso in 14 partite tra campionato e Coppa Italia aveva segnato appena due reti, quest'anno in 16 presenze ne ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Udinese Leganes, UFFICIALE: firma un ex Udinese Commenta per primo Il 33enne difensore camerunese Allan Nyom , ex Udinese, rescinde con il Getafe e firma un contratto con il Leganes .

UFFICIALE - Salernitana, l'esito del giro di tamponi: il comunicato I granata, a causa del Covid, hanno subito una sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto per non essersi presentati alla gara con l'Udinese, decisione per la quale ora si attende l'esito ...

Calciomercato Udinese: ufficiale l'ingaggio del giovane Abankwah Corriere dello Sport Calciomercato Udinese – Marino ha deciso / Il rinnovo è pronto Il direttore dell'area tecnica sembra aver deciso. Sul giocatore verrà esercitata l'opzione per il rinnovo di contratto. Il protagonista ...

Calciomercato Udinese – Trattativa ad oltranza / Chi la spunterà? La squadra avversaria ha deciso su chi puntare. Marino deve fare il possibile per poterlo mantenere. Tutti i dettagli sulla trattativa ...

