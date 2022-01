Cagliari | accordo possibile con la Juve per Nandez | cifre e dettagli

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Calciomercato: i rossoblù potrebbero raggiungere l’intesa con laperL’intesa trantus eper il trasferimento di Nahitanin bianconero è. La trattativa però – come ricorda stamattina il Corriere dello Sport – è ancora in stand-by e l’attesa obbligata complica tutto. L’tra le due compagini potrebbe essere raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto che possa portare nelle casse della società rossoblù tra i 15 e i 17 milioni complessivamente. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

persemprecalcio : ?? Il Torino ha piazzato un centrocampista in Serie A. La dirigenza granata ha definito l’accordo con il Cagliari. A… - MondoBN : MERCATO, Per Nandez proposto il prestito con diritto, accordo col - infoitsport : Corsport - Juve, intesa con Nandez vicina. Possibile anche un accordo con il Cagliari - infoitsport : Nandez Juventus, intesa vicina: accordo possibile con il Cagliari - Cagliari_1920 : Verre Empoli, accordo totale: sfuma l’obiettivo del Cagliari #cagliaricalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari accordo

... la situazione Il ventcinquenne avrebbe già da tempo trovato l'con i Gunners ed a Torino ... Calciomercato Juventus/ Derby col Torino per Nahitan Nandez delCALCIOMERCATO JUVENTUS: LE ...... e rispettare così gli impegni sul cambiamento climatico in linea con l'di Parigi. La ... All'appuntamento, introdotto dal Sindaco diPaolo Truzzu, e dal Direttore Enel Italia Nicola ...Il Sassuolo frena: 'Abbiamo richieste ma vogliamo trattenere lui e Frattesi'. Neroverdi su Lorenzo Lucca. Il Cagliari blinda Nandez ...La trattativa però – come ricorda stamattina il Corriere dello Sport – è ancora in standby e l’attesa obbligata complica tutto. Ascolta la versione audio dell'articolo. L’accordo tra Cagliari e Juvent ...