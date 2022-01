Un giocatore del Sassuolo nei guai: è stato arrestato in Uruguay! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Clamoroso quello che è successo al calciatore del Sassuolo. Il giocatore infatti è stato arrestato in giornata per guai commessi in Uruguay: rischia davvero di rimanere in carcere per un po’ di tempo. Il giocatore infatti è stato trovato dalla polizia in possesso di una pistola e di alcuni stupefacenti. Non una buona notizia per la società emiliana, la quale sicuramente prenderà provvedimenti contro il l’uruguaiano. Sassuolo, il calciatore è stato arrestato: era in possesso di una pistola! Sassuolo, guai, Schiappacasse Il giocatore in questione è Nicolas Schiappacasse. È un giocatore di proprietà del Sassuolo, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Clamoroso quello che è successo al calciatore del. Ilinfatti èarrein giornata percommessi in Uruguay: rischia davvero di rimanere in carcere per un po’ di tempo. Ilinfatti ètrovato dalla polizia in possesso di una pistola e di alcuni stupefacenti. Non una buona notizia per la società emiliana, la quale sicuramente prenderà provvedimenti contro il l’uruano., il calciatore èarre: era in possesso di una pistola!, Schiappacasse Ilin questione è Nicolas Schiappacasse. È undi proprietà del, ...

