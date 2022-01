Truffa ai danni di una donna irpina | denunciati due milanesi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato un 30enne e un 60enne di Milano, per. Nella circostanza, una signora del posto, decisa a vendere dei cerchi in lega per autovettura, pubblicava un annuncio su un noto sito on-line. Veniva quindi contattata da un soggetto che, fingendosi interessato all’acquisto, con artifizi e raggiri riusciva a farsi accreditare dalla malcapitata circa 500 Euro su carta prepagata. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i due presuntitori per i quali, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Mettere dei prodotti in vendita su internet ma alla fine trovarsi a pagare il compratore: questa è una tipologia diper la quale il ...