Traffico Roma del 27-01-2022 ore 18 | 00

(Di giovedì 27 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio o dalla redazione sul raccordo coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana è interna tra Nomentana e Tiburtina ancora disagi sulla tangenziale dove per un tamponamento a Catena ilcontinua essere rallentato verso San Giovanni tra via dei Monti Tiburtini e Scalo di San Lorenzo inevitabili difficoltà di missione per chi proviene dal percorso Urbano della A24 con code a partire da Fiorentini qui segnalato Inoltre un incidente file anche su via del Foro Italico sempre verso San Giovanni tra Corso di Francia e via Salaria altri rallentamenti per incidente sono segnalati dalla polizia locale in via Cassia all’altezza di via di Grottarossa è in via Leone XIII in prossimità di via Leone Dehon alle 18 fiaccolata per la giornata della memoria alle squillino interessante oltre all’omonima Piazza via Urbana via ...