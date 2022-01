Ti amo non lo so dire: testo e significato della canzone di Noemi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Noemi torna al Festival con la canzone “Ti amo non lo so dire” dopo aver portato “Glicine” nel 2021. L’artista, a tal proposito, afferma: “Ringrazio Amadeus per avermi scelta di nuovo, non era scontato. Sono onorata e felice perché posso raccontarmi ancora, attraverso un bellissimo pezzo”. La canzone ed il suo significato << “Ti amo non lo so dire” è una metafora: si può intendere come una canzone sull’amore, ma io lo sento come un brano che parla della relazione con gli altri e con sé stessi. Per dire ti amo a qualcuno ci vogliono sincerità e tanta forza. È la colonna sonora perfetta per una corsa sulla spiaggia!>> La canzone invita a cambiare pelle, a cambiare idea al fine di riconoscersi, a ... Leggi su zon (Di giovedì 27 gennaio 2022)torna al Festival con la“Ti amo non lo so” dopo aver portato “Glicine” nel 2021. L’artista, a tal proposito, afferma: “Ringrazio Amadeus per avermi scelta di nuovo, non era scontato. Sono onorata e felice perché posso raccontarmi ancora, attraverso un bellissimo pezzo”. Laed il suo<< “Ti amo non lo so” è una metafora: si può intendere come unasull’amore, ma io lo sento come un brano che parlarelazione con gli altri e con sé stessi. Perti amo a qualcuno ci vogliono sincerità e tanta forza. È la colonna sonora perfetta per una corsa sulla spiaggia!>> Lainvita a cambiare pelle, a cambiare idea al fine di riconoscersi, a ...

