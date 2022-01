Spalletti | De Laurentiis cambia idea sul contratto del tecnico | succederà subito

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Senza dubbio l’operato di Luciano, fino a oggi, alla guida del Napoli è stato eccellente, sia per i risultati – tenendo presente anche le numerose defezioni di queste settimane – che per la rivalorizzazione di diversi calciatori in rosa. Salernitana NapoliCiò non passa inosservato ad Aurelio De, che è pronto a blindare ilcon un nuovo. A fare il punto della situazione è La Repubblica: “Deaveva inizialmente subordinato la permanenza disulla panchina del Napoli al ritorno in Champions League. Ma l’esigenza di programmare la prossima stagione in anticipo e soprattutto l’eccellente lavoro fatto finora dall’allenatore toscano ha convinto a stringere i tempi il presidente, che s’è già convinto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Laurentiis

