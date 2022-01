Sonia Bruganelli svela perché dà sempre l’immunità a Soleil Sorge (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sonia Bruganelli ha un debole per Soleil Sorge e al Grande Fratello Vip le ha regalato spesso (anzi, spessissimo) l’immunità. Ovviamente i telespettatori più attenti se ne sono accorti e per questo motivo sono nati i primi meme. -“Sonia Bruganelli, chi rendi immune?” -“Soleil”#gfvip pic.twitter.com/jyPU8MwGTn — MILFIANA TREVISAN (@milfland ) January 25, 2022 Per questo motivo su Instagram un utente, sotto ad un post della trasmissione, ha scritto: “Ma scusatemi, perché quando si deve decidere per le preferenze puntualmente la casa Soleil non la rendete immune? E invece quando si vota per l’uscita definitiva, viene salvata rendendola immune? C’è qualcosa che non mi torna”. Il commento non è sfuggito a ... Leggi su biccy (Di giovedì 27 gennaio 2022)ha un debole pere al Grande Fratello Vip le ha regalato spesso (anzi, spessissimo). Ovviamente i telespettatori più attenti se ne sono accorti e per questo motivo sono nati i primi meme. -“, chi rendi immune?” -“”#gfvip pic.twitter.com/jyPU8MwGTn — MILFIANA TREVISAN (@milfland ) January 25, 2022 Per questo motivo su Instagram un utente, sotto ad un post della trasmissione, ha scritto: “Ma scusatemi,quando si deve decidere per le preferenze puntualmente la casanon la rendete immune? E invece quando si vota per l’uscita definitiva, viene salvata rendendola immune? C’è qualcosa che non mi torna”. Il commento non è sfuggito a ...

Advertising

zazoomblog : Sonia Bruganelli svela perché dà sempre l’immunità a Soleil Sorge - #Sonia #Bruganelli #svela #perché - loscoglionero : Comunque io di fronte a questa diretta vorrei dare la parola a Sonia Bruganelli ?? #jeru - Mia6121 : RT @samanta_012: Sono le 15 e ?? ancora dorme. Poi però bisogna leggere da Sonia Bruganelli che “se non ci fosse lei sarebbe tutto una tis… - Sabrina16278490 : 'I Love you sti two ... jeru' '...la dedico per educazione a Sonia bruganelli di cui ignoro il @ #jessivip in #baru… - GuidoCordeschi : RT @fabiofabbretti: Per Sonia Bruganelli esiste solo Soleil. Alex era innamorato di lei, Gianmaria vedeva solo lei, Alessandro avrebbe volu… -