Scoperto un raro corpo celeste che ruota tre volte l’ora

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Questa animazione mostra il, anzi, per ora, uniconella nostra galassia, la Via Lattea, a una distanza di circa 4mila anni luce dalla Terra. Si tratta di uno strano "oggetto pulsante", con un fortissimo campo magnetico che emette un'intensissima radiazione,ndo su se stesso trel'ora, con un periodo precisissimo di 18 minuti e 18 secondi per ciascuna rotazione. È diverso dalle altre pulsar, stelle di neutroni particolarmente piccole e dense che, però,no molto più rapidamente; insomma, è qualcosa di mai visto prima.video width="746" height="420" ...

Questa animazione mostra il, anzi, per ora, unico corpo celeste scoperto nella nostra galassia, la Via Lattea, a una distanza di circa 4mila anni luce dalla Terra. Si tratta di uno strano "oggetto pulsante", con un fortissimo campo magnetico che emette un'intensissima radiazione, ruotando su se stesso tre volte l'ora, con un periodo precisissimo di 18 minuti e 18 secondi per ciascuna rotazione.