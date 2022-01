Roma, paura nella notte: appartamento completamente distrutto dalle fiamme, 6 persone intossicate (Di giovedì 27 gennaio 2022) Momenti di terrore questa notte, intorno alle ore 4:30, a Roma, in via Arrigo Davila al civico 42, dove un incendio ha completamente distrutto un appartamento all’7° piano di una palazzina e provocato il ferimento di 6 persone. Roma, devastante incendio nella notte: distrutto appartamento Le fiamme sono scaturite improvvisamente mentre gli abitanti della casa dormivano: l’incendio è partito presumibilmente dalla camera da letto e in pochissimo tempo ha coinvolto l’intero appartamento e invaso di fumo l’abitazione del piano sovrastante. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco con le squadre 7A, AS1, 12A e il carro teli, che hanno tratto in salvo tre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Momenti di terrore questa, intorno alle ore 4:30, a, in via Arrigo Davila al civico 42, dove un incendio haunall’7° piano di una palazzina e provocato il ferimento di 6, devastante incendioLesono scaturite improvvisamente mentre gli abitanti della casa dormivano: l’incendio è partito presumibilmente dalla camera da letto e in pochissimo tempo ha coinvolto l’interoe invaso di fumo l’abitazione del piano sovrastante. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco con le squadre 7A, AS1, 12A e il carro teli, che hanno tratto in salvo tre ...

