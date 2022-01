Rinnovo Perisic | bivio a febbraio Ma con Gosens l' Inter è più tranquilla

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il futuro è adesso. L'arrivo diporta l'a fare un bel salto in avanti sulla programmazione della squadra che verrà. Un colpo da 90 per la fascia, che appena rientrerà dall'infortunio sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Perisic

... tanto da aver avviato nei mesi scorsi i primi contatti con l'entourage del giocatore, trovando però una porta semichiusa sulguadagna 5 milioni netti a stagione e vorrebbe ...Gli effetti suldiapprofondimento Scadenza nel 2022, i big della A a prezzi di saldo L'arrivo di Gosens non chiude alle possibilità didel contratto tra l'Inter e Ivan ...Calciomercato Inter: quale futuro per Perisic? L'arrivo di Robin Gosens all'Inter potrebbe cambiare le gerarchie sulla fascia mancina. Resta in bilico, infatti, il futuro di Perisic. La società nerazz ...Simone Inzaghi vuole un attaccante di riserva, si tratta con il Genoa per il prestito a sei mesi. Milan, sfuma Thiaw. Mourinho torna a inseguire il centrocampista dell’Arsenal ...