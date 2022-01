Quirinale, Di Maio: Belloni profilo alto ma no spaccare maggioranza (Di giovedì 27 gennaio 2022) "Ci ho lavorato assieme alla Farnesina. E' un profilo alto ma non bruciamo nomi e soprattutto non spacchiamo la maggioranza di governo". "Serve condivisione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) "Ci ho lavorato assieme alla Farnesina. E' unma non bruciamo nomi e soprattutto non spacchiamo ladi governo". "Serve condivisione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il vero nome del centrodestra per il Quirinale, la grave assenza di Di Maio al vertice Ue sull’Ucraina e il silen… - Marco02839896 : RT @Libero_official: #DiMaio prova a mettere #Conte in minoranza, si muove #RoccoCasalino. Fonti vicine al leader fanno sapere che al voto… - SignorAldo : RT @lucasappino: Di Maio entrando alla buvette per un caffè - a mio avviso - ha appena fermato Belloni. 'È un faro, è come una sorella etc… - tagadala7 : RT @lucasappino: Di Maio entrando alla buvette per un caffè - a mio avviso - ha appena fermato Belloni. 'È un faro, è come una sorella etc… - peterkama : Di Maio sulla Belloni lei è come una sorella abbiamo lavorato benissimo assieme #Quirinale -