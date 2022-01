Quirinale, Di Maio: “Belloni? È un profilo alto ma non giochiamo a bruciare i nomi” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Non giochiamo a bruciare i nomi. Fateci lavorare e arriviamo all’obiettivo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio arrivando alla Camera., Conversando con i cronisti in Transatlantico durante l’attesa delle votazioni in Aula sul nuovo presidente della Repubblica ha poi aggiunto: “Con Elisabetta Belloni ci ho lavorato assieme, è un profilo alto ma non giochiamo a bruciare nomi e soprattutto non spacchiamo la maggioranza di governo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Non. Fateci lavorare e arriviamo all’obiettivo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diarrivando alla Camera., Conversando con i cronisti in Transatlantico durante l’attesa delle votazioni in Aula sul nuovo presidente della Repubblica ha poi aggiunto: “Con Elisabettaci ho lavorato assieme, è unma none soprattutto non spacchiamo la maggioranza di governo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

