Quirinale | Conte | M5s disponibile subito a conclave

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - fattoquotidiano : FUORIONDA DI MENTANA Sta parlando Conte e il direttore del Tg La7 si lascia scappare questa frase [Video]… - florastr : RT @pietroraffa: Inizio a pensare che Salvini abbia un piano. E che sia di tornare su Draghi, a un certo punto, pur non ottenendo totalment… - luce_lucialenzi : Quirinale, Conte: 'Nessuno può eleggere presidente di parte' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Conte

Salvini non gradisce e quando, a sera, gli chiedono se c'è ancora 'sintonia' conrisponde con un secco 'no'. "Belloni presidente", bomba: i partiti trattano sul capo dei servizi ...Gli esperti sulla quarta dose di vaccino non hanno dubbi (per ora) All'inizio di una notte di trattative per il, Sileri non si sbottona sulle mosse die Di Maio. Giletti: leggo che ci ...Da oggi il quorum necessario per il Quirinale si abbassa a 505 voti ... vertice dei leader del centrodestra e incontro anche del centrosinistra con Letta, Conte e Roberto Speranza e i capogruppo di ...E' iniziata questa mattina alle 11 la quarta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Da oggi basterà la maggioranza assoluta per eleggere il capo dello Stato, pari a 505 grandi elett ...