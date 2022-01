Quirinale 2022, 166 voti a Mattarella: chi lo ha votato e perché (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Aumentano i voti per il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel quarto scrutinio per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Mattarella passa dalle 125 preferenze di ieri alle 166 di oggi ed è il dato più rilevante che emerge dalle news che arrivano dal Parlamento, dove c’è stata una nuova fumata nera nelle elezioni per il Quirinale. Ma chi ha votato per il presidente della Repubblica uscente? Dall’inner circle di Giuseppe Conte inizia a filtrare una certa consapevolezza del fatto che il Mattarella bis può diventare un’opzione davvero concreta: “Il voto di oggi è un segnale del Parlamento di cui le forze politiche, tutte quante, devono tenere conto. Noi lo riteniamo un segnale da accogliere con favore. Mattarella è sempre stato l’esempio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Aumentano iper il capo dello Stato, Sergio, nel quarto scrutinio per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica.passa dalle 125 preferenze di ieri alle 166 di oggi ed è il dato più rilevante che emerge dalle news che arrivano dal Parlamento, dove c’è stata una nuova fumata nera nelle elezioni per il. Ma chi haper il presidente della Repubblica uscente? Dall’inner circle di Giuseppe Conte inizia a filtrare una certa consapevolezza del fatto che ilbis può diventare un’opzione davvero concreta: “Il voto di oggi è un segnale del Parlamento di cui le forze politiche, tutte quante, devono tenere conto. Noi lo riteniamo un segnale da accogliere con favore.è sempre stato l’esempio ...

