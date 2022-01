Michael Madsen sulla morte per suicidio di suo figlio | Non riesco a capire cosa è successo

(Di giovedì 27 gennaio 2022)ha rotto il suo silenzio parlando per la prima volta dellasi suodi 26 anni, scomparso a causa di una ferita d'arma da fuoco alla testa.si è aperto per la prima volta a proposito delladi suoHudson: il ragazzo è deceduto a causa di una ferita d'arma da fuoco alla testa, in quello che le autorità sospettano sia stato un, anche se per adesso non è stata ancora rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale. "Sono scioccato visto che mio, con cui ho appena parlato pochi giorni fa, mi ha detto di essere felice... l'ultimo messaggio che ho ricevuto da lui diceva: 'Ti voglio bene papà'", ha raccontato, in una dichiarazione condivisa ...

Il figlio di Michael Madsen, Hudson, è stato trovato morto in seguito a un presunto suicidio a soli 26 anni.