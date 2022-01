Koulibaly: Juve sulle sue tracce in caso di addio di de Ligt? L’indiscrezione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Napoli nel prossimo futuro dovrà valutare quelli che sono anche i calciatori che a partire dal prossimo anno saranno in scadenza contrattuale. Tra questi spicca la figura di Kalidou Koulibaly: il suo ingaggio è certamente importante e servirà monitorare la situazione in vista del 2023, ultimo anno di contratto tra il gigante senegalese e gli azzurri, FLORENCE, ITALY – OCTOBER 03: Kalidou Koulibaly of SSC Napoli in action during the Serie A match between ACF Fiorentina v SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on October 3, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Non possono mancare le sirene di mercato, Serie A compresa. A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a proposito di un possibile addio di Matthijs de Ligt. Secondo il quotidiano, se davvero il centrale ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Napoli nel prossimo futuro dovrà valutare quelli che sono anche i calciatori che a partire dal prossimo anno saranno in scadenza contrattuale. Tra questi spicca la figura di Kalidou: il suo ingaggio è certamente importante e servirà monitorare la situazione in vista del 2023, ultimo anno di contratto tra il gigante senegalese e gli azzurri, FLORENCE, ITALY – OCTOBER 03: Kalidouof SSC Napoli in action during the Serie A match between ACF Fiorentina v SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on October 3, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Non possono mancare le sirene di mercato, Serie A compresa. A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a proposito di un possibiledi Matthijs de. Secondo il quotidiano, se davvero il centrale ...

