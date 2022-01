Juventus, la dirigenza prepara grandi colpi per l’estate! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Con l’acquisto di Dusan Vlahovic la Juventus è diventata di diritto la regina del calciomercato in Serie A. Ora la dirigenza è concentrata sulle uscite, anche se già si parla di piani futuri per il mercato estivo. Juventus Koulibaly JorginhoInfatti, secondo quanto riportato da un giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, Cherubini e tutto lo staff dirigenziale starebbe pensando a 2/3 colpi clamorosi. Per la regia si punta su Jorginho o De Jong, mentre se dovesse partire De Ligt, l’obiettivo numero uno diventerebbe Kalidou Koulibaly. LEGGI ANCHE: Dzeko si racconta. “All’Inter per un motivo!” Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Con l’acquisto di Dusan Vlahovic laè diventata di diritto la regina del calciomercato in Serie A. Ora laè concentrata sulle uscite, anche se già si parla di piani futuri per il mercato estivo.Koulibaly JorginhoInfatti, secondo quanto riportato da un giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, Cherubini e tutto lo staff dirigenziale starebbe pensando a 2/3clamorosi. Per la regia si punta su Jorginho o De Jong, mentre se dovesse partire De Ligt, l’obiettivo numero uno diventerebbe Kalidou Koulibaly. LEGGI ANCHE: Dzeko si racconta. “All’Inter per un motivo!”

