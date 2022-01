I più grandi successi di Luigi Tenco, da Mi Sono Innamorato Di Te a Ciao Amore Ciao (Di giovedì 27 gennaio 2022) Riascoltare i più grandi successi di Luigi Tenco farebbe male anche al cuore più cinico. Nella musica, nelle parole e nella voce del cantautore genovese c’è tutto il suo tormento, ma non solo: Tenco era anche la voce di una società che cambiava, e di questo cambiamento proprio i cantautori della scuola genovese si fecero portavoce. Lui, De Andrè, Gino Paoli e tanti altri crearono un monumentale squarcio con la vecchia musica italiana, portando avanti una poesia che raccontava l’Amore in tutta la sua spietatezza, ma anche una realtà che gli autori di quel tempo faticavano a descrivere con sincerità. Mi Sono Innamorato Di Te (1962) “Mi Sono Innamorato di te perché perché non avevo niente da fare”, una frase che in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Riascoltare i piùdifarebbe male anche al cuore più cinico. Nella musica, nelle parole e nella voce del cantautore genovese c’è tutto il suo tormento, ma non solo:era anche la voce di una società che cambiava, e di questo cambiamento proprio i cantautori della scuola genovese si fecero portavoce. Lui, De Andrè, Gino Paoli e tanti altri crearono un monumentale squarcio con la vecchia musica italiana, portando avanti una poesia che raccontava l’in tutta la sua spietatezza, ma anche una realtà che gli autori di quel tempo faticavano a descrivere con sincerità. MiDi Te (1962) “Midi te perché perché non avevo niente da fare”, una frase che in ...

Advertising

juventusfc : Sui nostri canali avete votato la #FigurinaPanini più amata dei grandi bomber bianconeri degli ultimi 61 anni ?? I… - reportrai3 : Una truffa che ha coinvolto cardinali, monsignori e spregiudicati uomini d'affari. L'acquisto del palazzo di Londra… - Treccani : Primo Levi ci mette in guardia nei confronti di uno degli errori più grandi che si possono fare durante la Giornata… - marcodelucact60 : RT @marioadinolfi: Come si fa a oltraggiare uno dei più grandi intellettuali dell‘umanità, il Papa che più duramente ha combattuto per camb… - Wazza_CN : @marybelva Ripeto, figlio di nessuno e analfabeta, se ho messo Adriano in foto è perché uno dei più grandi colpi di… -

Ultime Notizie dalla rete : più grandi Quirinale. Mons. Russo: 'Prossimo presidente sia una figura di garanzia' Oggi ribadiamo: mai più crimini così grandi per l'umanità!". Emergenza sanitaria. "C'è preoccupazione per i sacerdoti no vax. Ribadiamo l'importanza morale di vaccinarsi, che significa volere il bene ...

[DIRETTA] Quirinale, quarta giornata: nuova fumata nera. Sale ancora Mattarella: 166 voti ORE 11.10: CASINI SCHERZA SU SUA CANDIDATURA "Siamo più vicini al mio nome? No siamo vicini alla ... Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni - e ...

Covid: non solo droplets, parlando virus si trasmette anche oltre 1,5 m latinaoggi.eu Oggi ribadiamo: maicrimini cosìper l'umanità!". Emergenza sanitaria. "C'è preoccupazione per i sacerdoti no vax. Ribadiamo l'importanza morale di vaccinarsi, che significa volere il bene ...ORE 11.10: CASINI SCHERZA SU SUA CANDIDATURA "Siamovicini al mio nome? No siamo vicini alla ... Per consentire aielettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni - e ...