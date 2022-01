Ginnastica, come devono essere i body? Regolamento tra scollature, maniche e sgambature. Vietato il face painting (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo Codice dei Punteggi per quanto riguarda la Ginnastica artistica femminile. Si tratta del Regolamento che verrà adottato nel prossimo triennio, ovvero fino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al termine di ogni ciclo a cinque cerchi, infatti, la Polvere di Magnesio è attesa da una consueta rivoluzione, più o meno rilevante, che modifica la disciplina: alcuni elementi vengono riconosciuti con più o meno decimi di difficoltà, ci sono novità riguardo ai bonus di collegamento, vengono ritoccate alcune valutazioni in fase di esecuzione e via dicendo. I body e l’abbigliamento da gare in generale hanno un rilievo importante. Diamo uno sguardo dettagliato a come deve essere un body, ai divieti riguardo alle calze e all’utilizzo del face ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo Codice dei Punteggi per quanto riguarda laartistica femminile. Si tratta delche verrà adottato nel prossimo triennio, ovvero fino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al termine di ogni ciclo a cinque cerchi, infatti, la Polvere di Magnesio è attesa da una consueta rivoluzione, più o meno rilevante, che modifica la disciplina: alcuni elementi vengono riconosciuti con più o meno decimi di difficoltà, ci sono novità riguardo ai bonus di collegamento, vengono ritoccate alcune valutazioni in fase di esecuzione e via dicendo. Ie l’abbigliamento da gare in generale hanno un rilievo importante. Diamo uno sguardo dettagliato adeveun, ai divieti riguardo alle calze e all’utilizzo del...

