Formula E, E-Prix Diriyah 2022. Inizia la stagione dal deserto dell'Arabia Saudita

Inizia dal tracciato cittadino di Diriyah l'ottava stagione della Formula E. La cittadina dell'Arabia Saudita accoglie nuovamente il primo appuntamento della categoria elettrica più famosa al mondo che si appresta per vivere un doubleheader da non perdere in notturna. Questo speciale circuito, inaugurato nel 2018, ha una metratura di 2.495km. Sono 21 le curve presenti, la griglia di partenza si trova nel raccordo che porta alla 18° curva, il punto principale per i sorpassi. Il tracciato è molto tortuoso, il primo ed il secondo settore sono ricchi di pieghe in successione in cui ogni errore può costare caro. Il 2022 segna il terzo doubleheader in questo pista che solo nel 2018 ha accolto una singola corsa. Il britannico Sam Bird è l'unico pilota ad aver vinto per due ...

