Epstein: Andrea nega 'stretta amicizia' con Ghislaine Maxwell (Di giovedì 27 gennaio 2022) C'è anche il tentativo di presentare Ghislaine Maxwell come una semplice conoscenza e non un'amica "intima" nella memoria difensiva presentata ieri sera alla Giustizia Usa dagli avvocati del principe ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) C'è anche il tentativo di presentarecome una semplice conoscenza e non un'amica "intima" nella memoria difensiva presentata ieri sera alla Giustizia Usa dagli avvocati del principe ...

Advertising

fisco24_info : Caso Epstein, Andrea nega 'stretta amicizia' con Ghislaine Maxwell: I legali del principe presentano la memoria dif… - MissMar16662447 : RT @INGFiore2: #Atlantide Pensavo... è un peccato che il 'piccolo principe' #Andrea non sia italiano, avrebbe potuto essere persino candida… - ClaraMutsc : Io già ieri sera mi sono vista #Atlantide zitta senza twittare contemporaneamente, così non mi occupavo di commenta… - ClaraMutsc : Ieri sera visto #Atlantide senza twittare conteporamente, mi ricordavo la puntata sul caso #Epstein e dovevo aggiun… - AleMilia20 : Interessantissima puntata di #Atlantide con un racconto dettagliato della vicenda #epstein. Grande tristezza per le… -