Covid Italia, 27 gennaio: sempre molte le vittime (389), in calo contagi (155.697) e taso positività (14,97%) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continuano a calare intensive e ricoveri ordinari. Sono 1.645 le terapie intensive, 20 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 125. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.853, ovvero 148 in meno rispetto a ieri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continuano a calare intensive e ricoveri ordinari. Sono 1.645 le terapie intensive, 20 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 125. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.853, ovvero 148 in meno rispetto a ieri L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Oms: Italia seconda per morti e contagi settimanali in Europa. - Agenzia_Italia : La Catalogna revoca l'obbligo del pass sanitario: 'È inefficace' - MediasetTgcom24 : Un adolescente su 4 ha sintomi depressione da Covid #covid #italia - AdolfoTasinato : LETTA&SPERANZA IL “CIRCOLINO DEL CINESINO”CONTINUA A GIOCARE AD ABBRACCIA CINESI #quirinale2020 #Quirinale22 #Letta… - uggNp6MXLo8Zedo : RT @Adnkronos: #Covid, #Oms: Italia seconda per morti e contagi settimanali in Europa. -