Arriva a Primo Appuntamento ma trova la sua ex con un altro: lui non si trattiene (Di giovedì 27 gennaio 2022) Arriva a Primo Appuntamento ma trova la sua ex al tavolo con un altro: lui non si trattiene, colpo di scena nel ristorante. A Primo Appuntamento possono esserci delle sorprese e dei colpi di scena inaspettati, proprio come accade in un incontro fuori dal format. Il programma in onda su Real Time è seguitissimo. Da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 27 gennaio 2022)mala sua ex al tavolo con un: lui non si, colpo di scena nel ristorante. Apossono esserci delle sorprese e dei colpi di scena inaspettati, proprio come accade in un incontro fuori dal format. Il programma in onda su Real Time è seguitissimo. Da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

reportrai3 : Nel '77, Paolo Bellini arriva a Foligno dal cielo. Passaporto brasiliano, nome falso Roberto Da Silva e un brevetto… - la_bongia : @__Towanda @huchukato Praticamente dividono il campione in due gruppi, uno lo chiamano Ray Charles e l'altro Stevie… - cla952 : @Aka7evenreal Non vedo l’ora che arriva il primo febbraio ti voglio vedere sopra all’ariston - Le__Le_N : @CozzAndrea Vabbè tra poco arriva il primo del mese vai a ritirare la pensione - y3snv : @iPark7j @hjcosmic No chi arriva primo prende -